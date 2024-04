Madeirense Manuel Andrade, campeão pelo Belenenses, morre aos 96 anos

O futebol português e madeirense ficou hoje mais pobre, com o falecimento de Manuel Andrade, o último campeão nacional pelo Belenenses que ainda se encontrava vivo, aos 96 anos de idade.

O antigo avançado madeirense, nascido na freguesia de São Gonçalo, no Funchal, a 23 de Maio de 1926 representou o Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ nos escalões de formação e a nível sénior onde se estreou na época 1945/1946, com apenas 19 anos de idade e onde viria a ser determinante para o clube da Cruz de Cristo na conquista do título de campeão nacional nessa época. Manuel Andrade, nessa temporada veio a apontar um total de 19 golos em 14 jogos, tendo sido, inclusive o melhor marcador do clube.

O Belenenses reagiu hoje à morte de Manuel Andrade. Em comunicado no site oficial, a colectividade destacou o "momento difícil" e, em nome de toda a família do clube do Restelo - que então jogava no Campo das Salésias -, endereça a todos os familiares e amigos do antigo jogador "as mais sentidas condolências e um abraço de amizade".

DIÁRIO ‘falou’ com Manuel Andrade nos últimos anos

O facto de Manuel Andrade ser madeirense serviu de propósito, por diversas vezes, para o DIÁRIO de Notícias da Madeira realizar várias reportagens com o ex-campeão nacional pelo Belenenses.

Para além das recordações da época em que o clube da Cruz de Cristo foi campeão, Manuel Andrade, ‘falou’ ao nosso matutino sobre o futebol actual, sobre Cristiano Ronaldo, sobre os melhores do mundo entre outros temas. Sempre com um sorriso na boca, Manuel Andrade, há muito radicado no Estoril, nunca esqueceu a sua ilha, a ilha da Madeira, pelo que regularmente fazia questão de passar umas longas férias juntos dos seus amigos e familiares.

Deixamos aqui alguns registos de artigos feitos com Manuel Andrade nos últimos anos no DIÁRIO assim como no semanário 'Mais Desporto', uma aposta do diário durante o ano de 2010.

O DIÁRIO endereçam a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.