Escola D. Lucinda Andrade promoveu III Torneio de Voleibol

Inserido na Semana das Artes do Departamento de Expressões da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, o Grupo de Educação Física dinamizou ontem, 15 de Abril, o III Torneio de Voleibol D. Lucinda Andrade (Professores vs Alunos).

"Nesta iniciativa participaram professores de diferentes grupos disciplinares e alunos de três turmas do ensino secundário (10B, 11B e 11C)", revela a escola através de uma nota de imprensa.

"Esta actividade contou com a colaboração da Associação de Voleibol da Madeira, através da presença do árbitro Paulo Gomes. A equipa dos professores foi a vencedora do Torneio e recebeu um troféu oferecido pela Empresa Dom Design", acrescenta.