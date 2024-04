BE pede reforço de representação porque não conseguiu apresentar propostas

O cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições regionais antecipadas na Madeira defendeu hoje o reforço da representação parlamentar do seu partido e lamentou não ter tido tempo para apresentar as suas propostas na última legislatura.

"As pessoas têm de perceber que o Bloco de Esquerda reentrou no parlamento há seis meses e, neste momento, ainda não conseguiu sequer apresentar propostas que correspondessem a metade do seu programa eleitoral", disse Roberto Almada aos jornalistas após entregar a lista de candidatos às antecipadas de 26 de maio no Tribunal da Comarca da Madeira.

O candidato salientou que a lista é composta por um grupo de homens e mulheres "com provas dadas no combate ao regime" na Madeira.

Roberto Almada apontou que a expectativa da candidatura "é que os madeirenses reconheçam que o Bloco continua a ser uma força fundamental no parlamento da Madeira".

O cabeça-de-lista, que foi coordenador regional do BE durante uma década e foi eleito nas últimas legislativas de setembro de 2023, considerou que o próximo sufrágio é "uma disputa que vai ser muito difícil", sendo também de "grande importância para o futuro da Madeira e dos madeirenses".

Na sua opinião, "os madeirenses foram feridos no seu orgulho com tudo o que se passou" com os "processos judiciais em que governantes estão alegadamente envolvidos e os madeirenses sentiram que efetivamente isso também os magoou".

Face a este cenário eleitoral, Roberto Almada assegurou que a candidatura bloquista estará empenhada para que "os madeirenses percebam que a alternativa não pode ser o PSD, nem os outros partidos - o Chega, o PAN, o CDS, a IL - porque quem votar nessas forças políticas está a votar no PSD".

Para o bloquista, "a alternativa não pode ser essa", mas também não passa pelos outros partidos "que se acham os maiores e os melhores".

Por isso, argumentou que "a alternativa, o voto útil é naqueles que, como o Bloco de Esquerda, no parlamento têm tido uma postura de garantir a apresentação de propostas que vá ao encontro das necessidades das pessoas e vá no sentido de resolver os problemas das pessoas".

O cabeça-de-lista do BE vincou que o "voto útil de qualidade é o voto no Bloco de Esquerda".

Roberto Almada, que foi eleito nas últimas legislativas regionais, sublinhou que o BE "tem ainda muito trabalho por fazer".

"E acreditamos que a continuação do Bloco de Esquerda no parlamento, se possível reforçado em votos e eventualmente em mandatos, será uma mais-valia não para o BE, mas para os madeirenses que verão os seus problemas levados à discussão e, alguns deles, resolvidos", afirmou.

Para o candidato, o povo da Madeira "está farto de trapalhadas" e já percebeu que dar maiorias absolutas ou relativas não é a solução.

Por isso, apelou a "mais força no Bloco de Esquerda para que esta luta continue e com mais força".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento da Madeira e convocou eleições antecipadas para 26 de maio na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de fevereiro. O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, pediu a demissão do cargo depois de ter sido constituído arguido no âmbito naquele processo e de o PAN lhe ter retirado a confiança política.

Nas últimas eleições legislativas regionais, em 24 de setembro do ano passado, a coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS obteve 11 mandatos, o JPP cinco, o Chega quatro, enquanto CDU, IL, PAN e BE elegeram um parlamentar cada.

Sem elegerem deputados, o PTT teve 1.369 votos (1,04%), o Livre conseguiu 858 (0,65%), o RIR alcançou 727 (0,55%), o MPT arrecadou 696 (0,53%) e o ADN captou 617 (0,47%).