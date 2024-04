Mais Vinho da Madeira vendido por menor valor

Segundo os dados fornecidos pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, a comercialização de vinho da Madeira, atingiu os 789,1 mil litros no primeiro trimestre de 2024, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,8 milhões de euros.

Este valor representa um aumento de 10,3% na quantidade de vinho vendido nos primeiros três meses deste ano, mas uma diminuição de 9,9% em valor, comparativamente ao período homólogo. Refira-se que no 1.º trimestre de 2023 a comercialização de vinho da Madeira, atingiu os 715,5 mil litros, que recenderam 5,3 milhões de euros.

Olhando ao mercado nacional, no 1.º trimestre deste ano, a comercialização de vinho atingiu os 149,0 mil litros e rendeu um valor aproximado a 1,2 milhões de euros, dos quais 102,9 mil litros e de 0,9 milhões de euros são das vendas efectuadas na Região Autónoma da Madeira, indica a Direcção Regional de Estatística da Madeira, com base nos dados do IVBAM.

Assim, face ao 1.º trimestre de 2023, as vendas em território nacional apresentaram uma evolução negativa, quer nas quantidades (-12,5%), quer em valor (-18,8%).

Já as exportações para os países da União Europeia rondaram os 383,8 mil litros, gerando uma valorização de 1,7 milhões de euros, o que representou um aumento em volume e de valor de 16,5% e de 19,4%, respectivamente.

Por sua vez, as exportações para os países terceiros aproximaram-se dos 256,3 mil litros, produzindo uma receita de 1,9 milhões de euros, o que representou variações homólogas de +18,7% em volume e de -22,5% em valor.

Nos países da União Europeia (UE), destaque para aumento das vendas para o mercado francês, que - confirme salienta a DREM - "continua a ser o mercado mais importante no conjunto dos países da UE", registando variações homólogas de mais 23,2% e mais 24,8%, na quantidade e em valor de vinho da Madeira comercializado. Seguem os mercados neerlandês (+409,9%; +274.5%) e sueco (+30,5% e +57,2%), respetivamente.

Pela negativa, sobressai a Alemanha, que apesar de ser segundo mercado mais importante no conjunto dos países da UE, apresentou reduções de 34,8% e 29,4%, pela mesma ordem, na quantidade e valor.

No mercado extracomunitário, destaque para o aumento das vendas para o mercado japonês, (+21,4% nas quantidades e +4,2% em valor).

Contrariamente, nos Estados Unidos a tendência de queda foi mais acentuada (-29,1% nas quantidades e ‑63,5% em valor), sendo que noutro mercado extracomunitário importante – o Reino Unido – o desempenho foi também negativo (-0,5% nas quantidades e -5,7% em valor).

A DREM realça que !a pronunciada variação negativa em valor nas vendas para o mercado norte-americano (-63,5%) foi determinante para a variação global do valor comercializado de vinho Madeira". Ou seja, para a queda de quase 10% do valor de comercialização do primeiro trimestre de 2024.

Os dados do IVBAM evidenciam que, "enquanto no 1.º trimestre de 2023 cada litro de vinho Madeira engarrafado foi vendido para os EUA a 19,06 euros, no 1.º trimestre de 2024 essa média caiu para os 9,82 euros, pois no vinho exportado para aquele país no 1.º trimestre de 2023, a quantidade de vinho com a menção “frasqueira” (vinho de qualidade excepcional - vinho com indicações do ano de colheita e da casta recomendada), logo com maior valorização, foi bastante superior ao do período homólogo de 2024".

De referir, por fim, que do total comercializado, 71,6% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,35 euros/litro (9,01 euros/litro no 1.º trimestre de 2023).

O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,80 euros/litro (2,70 euros/litro no período homólogo).