Associação de Defesa do Património da Madeira prepara novas actividades em 2024

"É fundamental salientar a importância não apenas dos monumentos, mas também de outros edifícios que, embora não possuam um carácter monumental, detêm um elevado interesse arquitectónico e histórico. A preservação desses edifícios, sejam eles sublimes monumentos ou construções mais modestas, contribui significativamente para a manutenção da identidade cultural e histórica das comunidades em que estão inseridos", lembra a GENUS - Associação de Defesa do Património da Madeira, na véspera do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado a 18 de Abril.

A associação aproveita a efeméride para anunciar que estão a ser preparadas a segunda edição do workshop de Boas Práticas na Conservação do Património Edificado, o lançamento de um roteiro de arquitectura religiosa abrangendo a totalidade do território madeirense (sem especificar datas) e ainda o segundo ciclo de conferências 'Intervenções sobre o património', que terá lugar no dia 23 de Outubro no Teatro Municipal Baltazar Dias.

"A GENUS - Associação de Defesa do Património da Madeira tem procurado contribuir ativamente nesta temática, promovendo diversas actividades nos últimos anos", salienta a entidade em comunicado de imprensa, recordando algumas das iniciativas já promovidas., nomeadamente a primeira edição do ciclo de conferências 'Intervenções sobre o Património', a primeira edição da revista 'Alínea', a rubrica do património, em parceria com a RTP-Madeira, o primeiro workshop de Boas Práticas na Conservação do Património Edificado e ainda a colecção de mapas da arquitectura moderna e modernista da Madeira e Porto Santo.