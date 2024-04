47 associações juvenis e de estudantes mobilizam 600 jovens na Madeira

"Faz a diferença na tua escola. Não esperes só que os professores façam tudo. Atreve-te a criar”, foi este o repto fdeixado por Francisco Pinto, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Escola Gonçalves Zarco, durante a palestra que decorreu, nesta manhã, subordinada ao tema 'Associativismo Juvenil', enquadrada no âmbito da XXV Semana dos Clubes, Grupos e Projectos.

Na sequência da parceria que a Escola Secundária Jaime Moniz tem, desde o ano lectivo anterior, com a Direcção Regional de Juventude, a conferência de hoje teve por objectivo "criar nos jovens o gosto pelo associativismo, elucida-los sobre os passos a dar para criar uma associação e a experiência testemunhada das mais-valias resultantes destes projetos que tanto mobilizam os jovens e as comunidades onde estão inseridos".

Dinarda Jesus, Chefe de Divisão da Divisão de Programas e Associativismo Juvenil da DRJ, explanou, de forma clara e dinâmica, as diferentes formas de associação, desde associações juvenis ou de carácter juvenil ou até associações de grupos informais, o processo burocrático de constituição, a criação dos diferentes órgãos sociais e os projectos de actividades desenvolvidos.

Em 2024, contam-se 47 associações juvenis e de estudantes, que mobilizam 600 jovens, e 33 grupos informais de jovens. Praticamente todo o arquipélago da Madeira está coberto com estes organismos, à excepção do Porto Moniz e Ribeira Brava, embora estejam a ser dados passos no sentido de cobrir esta lacuna. No activo, há 12 associações de estudantes, sendo que vai nascer na Escola Francisco Fernandes uma nova associação e a ESJM vai reactivar a sua associação de estudantes. O Governo Regional apoia até 5 mil euros nos projectos a desenvolver pelos jovens.

Dinarda Jesus salientou que os técnicos da DRJ dão todo o apoio e esclarecimentos sobre a criação das associações e também lembrou ainda aos jovens de que estão abertas as candidaturas, na plataforma da DRJ, para os vários programas juvenis de trabalho.

A palestra incluiu uma dinâmica com as cinco turmas dos cursos CEF, no sentido de apurar as diferentes partilhas sobre o conceito associar, e foram projetados vídeos muito elucidativos sobre a formação das associações juvenis e de estudantes.