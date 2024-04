"Madeira está a fazer um excelente trabalho" no sector dos navios de cruzeiros

"A Madeira está a fazer um trabalho excelente" no sector dos cruzeiros, considera António Belmar da Costa, presidente da Associação de Agentes de Navegação Portugueses.

O dirigente nacional diz que a Região "está a crescer de forma sustentável" fruto do "belíssimo trabalho" desenvolvido pela ALRAM", elogia.

Declarações à margem do Seminário Anual da European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA), a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal.