Ataques israelitas causam três mortos no campo de refugiados de Nuseirat

Dois menores e uma mulher foram mortos esta tarde por militares israelitas, que bombardearam o campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, a que se juntaram vários feridos.

Aviões de combate de Israel lançaram quatro bombas no campo de refugiados e mataram dois menores, segundo fontes do setor da saúde citadas pela agência noticiosa palestiniana WAFA.

A mulher faleceu em resultado de um ataque israelita, com recurso a um drone, sobre uma habitação no bairro As Sawarha, da Nuseirat. Registaram-se ainda vários feridos.

Os dirigentes do setor da saúde da Faixa de Gaza avançaram ainda que foram encontrados cinco cadáveres nos escombros de casas destruídas na cidade de Khan Younis.

Outros nove tinham sido localizados no Hospital de Al Shifa, da cidade de Gaza.

O último balanço das autoridades da Faixa de Gaza sobre as vítimas causadas pela ofensiva israelita na Faixa de Gaza é de 33.797 mortos e 76.465 feridos, a que se somam cerca de sete mil desaparecidos, que se pensa que estão debaixo dos edifícios destruídos.