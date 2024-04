PSD assume cobertura total do médico e enfermeiro de família

O PSD, hoje, numa visita ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, destacou o compromisso contínuo do Governo Regional em fortalecer o sistema regional de saúde, sublinhando os avanços significativos alcançados desde o início da governação de Miguel Albuquerque e as metas ambiciosas para o futuro no que toca à aposta e reforço do médico e enfermeiro de família.

Rubina Leal, porta-voz da iniciativa, afirmou que "a saúde tem sido uma grande aposta do Governo Regional. (…) Vemos, de uma forma reiterada e contínua, o reforço por parte dos recursos humanos de todo o Sistema Regional de Saúde."

A parlamentar sublinhou os esforços do Governo em expandir a cobertura de médicos de família, indicando um aumento notável no número de profissionais desde 2019. "Em 2019, tínhamos 144 médicos de família, hoje temos 190. O que isto significa é que, já em alguns locais, já ultrapassou os 95% dos utentes abrangidos", explicou.

Numa perspectiva futura, a porta-voz delineou algumas metas do PSD em relação à cobertura do médico de família, salientando o compromisso em alcançar uma cobertura total de 100%, assim como o reforço da figura do enfermeiro de família. "É importante que esta aposta continue. É importante continuar a apostar no médico de família, mas também é importante apostar na figura do enfermeiro de família e que chegue a todos os nossos centros de saúde da Madeira", acrescentou.

Rubina Leal enfatizou, ainda, a importância dos cuidados de saúde primários como a base fundamental do sistema regional de saúde. "É através dos cuidados de saúde primários e dos centros de saúde que se assegura a proximidade com os cidadãos e se garante o acesso ao médico de família", declarou.

O PSD Madeira reafirma, assim, o seu compromisso em manter o sistema regional de saúde como um dos melhores a nível nacional e em desenvolver ainda mais programas como o "+ Hospital na Comunidade", que proporciona consultas especializadas em centros de saúde, aproximando os profissionais de saúde aos madeirenses.