CHEGA diz estar "determinado a ajudar a Madeira a abrir novo ciclo político"

O CHEGA-Madeira entregou esta tarde a lista candidata às eleições legislativas regionais, que decorrem a 26 de Maio.

A lista candidata do CHEGA-Madeira é encabeçada por Miguel Castro, presidente do partido e líder da bancada parlamentar, sendo seguindo por Magna da Costa (deputada no parlamento regional), Celestino Sebastião (também deputado regional), Hugo Nunes (empresário), David Nóbrega (empresário) e Lília Faria (licenciada em Educação Social).

A fechar os dez primeiros lugares estão Nélson Ferreira (director comercial), Gil Castro (guarda prisional), Matilde Andrade Faria (fisioterapeuta) e Victor Amaro (oficial da Força Aérea Portuguesa).

"É uma lista que foi preparada em conjunto com a direcção nacional e que tem a dupla legitimidade de ter sido aprovada pelos órgãos nacionais do partido e pela direcção regional do CHEGA. A mesma reúne militantes que representam vários sectores da sociedade e que estão unidos na lealdade ao partido e na vontade de ajudar a Madeira a abrir um novo ciclo político”, afirmou Miguel Castro através de uma nota de imprensa.

O partido encara as eleições legislativas com grande sentido de responsabilidade e pronto para fazer um contributo significativo para áreas como a luta contra a corrupção, a retoma da ligação marítima, a redução fiscal, a defesa dos professores, dos profissionais de saúde e das forças de segurança, a valorização da família e a defesa do sector primário, em especial as pescas e a agricultura.