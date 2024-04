Economia regional continua positiva, mas está a desacelerar

A evolução da economia da Madeira, medida através do Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE), revela que no primeiro mês do ano em curso continua "trajetória positiva de crescimento, mas a um ritmo inferior ao registado no mês anterior", revela hoje a DREM, referente a Janeiro de 2024.

A divulgação é feita desde Outubro de 2017, mas o histórico remonta a Março de 2006, tendo poro objectivo "sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem", refere a Direcção Regional de Estatística da Madeira. "O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis", deixa claro a autoridade estatística regional, tal como tem feito desde o início.

Foto DREM

Assim, na 'Síntese Económica de Conjuntura', que faz uma "análise da Situação Económica da RAM em Janeiro de 2024", sempre dividida em 6 tópicos, com dados que vão sendo divulgados periodicamente, mas aqui reunidos para dar esta 'visão' do IRAE, que resume "uma análise concisa dos principais indicadores de curto prazo, divididos em temas, chamando-se à atenção que muitas das variações mencionadas estão em médias móveis de três meses, uma técnica comum nos boletins de conjuntura, para suavizar as irregularidades e mostrar a tendência", adverte.

Actividade Económica

"Como mencionado anteriormente, a atividade económica regional, em janeiro de 2024, embora em crescimento, desacelerou face ao mês anterior.

O desempenho do setor de turismo contribuiu para o crescimento económico, uma vez que as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo de 10 camas) aumentaram 1,1% neste mês, ainda que abaixo dos 4,4% registados em dezembro anterior. De notar ainda que os proveitos totais no alojamento turístico observaram um incremento de 12,8% (17,7% em dezembro último).

A emissão de energia elétrica, um indicador fortemente correlacionado com a evolução da atividade económica, cresceu 2,0%, em janeiro de 2024, abaixo dos 4,2% verificados no mês anterior. A introdução no consumo de gasóleo caiu 0,8%, depois de ter registado um crescimento de 1,2% no mês anterior.

Analisando a relação entre as sociedades constituídas e dissolvidas, verifica-se que, em janeiro de 2024, foram criadas 1,8 novas sociedades por cada sociedade dissolvida na Região, uma proporção inferior à do mês anterior (2,2)."

Consumo Privado

"Um dos indicadores reveladores da evolução do consumo privado refere-se às operações da rede SIBS, com cartões emitidos por bancos nacionais. Ao observar o total dos montantes levantados em caixas multibanco e das compras feitas através de terminais de pagamento automático, com cartões nacionais, constatou-se um crescimento de 6,8%, em janeiro de 2024, confirmando a desaceleração iniciada em novembro anterior.

A introdução de gasolina no consumo abrandou, com a variação homóloga a crescer 7,9%, em janeiro de 2024, quando tinha registado 10,6% em dezembro precedente. Por sua vez, as aquisições de automóveis novos ligeiros de passageiros por residentes também cresceram em termos homólogos apesar da forte desaceleração (3,6%; 36,0% no mês anterior). Os empréstimos para consumo concedidos às famílias e às instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias decresceram 15,1%, em janeiro de 2024, quando tinham caído 15,3% no mês anterior."

Investimento

"Quanto ao Investimento, os indicadores dividem-se em dois grupos: os que apresentam sinal positivo, tais como as vendas de automóveis ligeiros de mercadorias (94,6%; 50,0% em dezembro anterior), a avaliação bancária de habitação (17,2%; 17,4% no mês precedente), o licenciamento de edifícios (9,6%; 7,3% no mês anterior) e a comercialização de cimento (6,7%; 19,5% em dezembro último); e os que estão em queda, como os empréstimos concedidos às famílias para habitação (-1,2%; -1,3% em dezembro último) e o saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras (-4,4%; -5,1% no mês anterior)."

Procura Externa

"Embora o comércio com o estrangeiro represente apenas uma pequena parcela do comércio global realizado pela Região (a maior parte do qual é com o Continente), é importante assinalar que tanto as exportações (-4,2%) como as importações de bens (-20,4%) diminuíram. O movimento de mercadorias nos portos (9,1%; 11,0% no mês anterior), que é um indicador mais abrangente em relação à dinâmica do comércio exterior, aumentou, embora desacelerando. Já noutros indicadores, em janeiro de 2024, observa-se que a desaceleração no movimento de passageiros nos aeroportos (4,8%; 9,5% em dezembro último) está em linha com a evolução do total de levantamentos em caixas multibanco e compras por meio de terminais de pagamento automáticos, com cartões internacionais (11,6%; 16,7% no mês precedente)."

Mercado de Trabalho

"Os dados provenientes dos organismos que tutelam a área do Emprego no País e na Região mostram que, em janeiro de 2024, verificaram-se reduções nas ofertas de emprego (-30,6%), nos pedidos de emprego (-13,9%) e também nos desempregados inscritos ao longo do mês (-14,9%)."

Preços

"Em janeiro de 2024, a taxa de inflação homóloga, que se fixou em 3,0%, desacelerou face ao mês anterior (3,3%), sendo menor nos Bens (1,8%) e maior nos Serviços (4,8%). A inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) foi de 3,1%."