Governo britânico diz que interceptará ataques aéreos na zona das suas missões no Médio Oriente

O governo britânico autorizou o envio de aviões de ataque suplementares para o Médio Oriente e que intercetará, se necessário, qualquer ataque aéreo, depois de o Irão ter lançado no sábado um ataque de 'drones' contra Israel.

"Enviámos vários aviões suplementares da Royal Air Force e petroleiros de reabastecimento em voo para a região", declarou o ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, numa publicação na rede social X (ex-Twitter).

Segundo o governante, estes aviões intercetarão qualquer ataque aéreo no raio de alcance das suas missões já estabelecidas naquela zona, se necessário.

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23h00 (20h00 GMT).

AS tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.