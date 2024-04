Cargueiro com bandeira da Madeira sofre ataque no Estreito de Ormuz

O navio cargueiro MSC Aries terá sido apreendido e atacado, este sábado, perto do Estreito de Ormuz, no Golfo de Omã. Fontes militares britânicas acreditam que a investida foi perpetrada pelo Irão. A notícia é avançada pela Associated Press (AP).

O MSC Aries, tem bandeira da Madeira e é um porta-contentores associado à Zodiac Maritime, com sede em Londres, no Reino Unido.

Um vídeo publicado pela AP e difundido nas redes sociais, mostra o momento em que o helicóptero intercepta o navio, que fazia a ligação entre os Emirados Árabes Unidos e a Índia.

BREAKING: Iran's Revolutionary Guards seized Israel-linked ship MSC ARIES, purported video footage shows pic.twitter.com/9oifi3sbzQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 13, 2024

Ainda não são conhecidos os danos no cargueiro.

De acordo com o JN, o Irão não reconheceu a apreensão de nenhuma embarcação, nem houve qualquer relato veiculado pelos media estatais sobre o incidente.

No entanto, desde 2019, Teerão tem-se envolvido numa série de apreensões de navios e registou ataques a embarcações na sequência das tensões crescentes com o Ocidente.

O Golfo de Omã fica perto do Estreito de Ormuz, a apertada foz do Golfo Pérsico por onde passa um quinto de todo o petróleo comercializado globalmente. Fujairah, na costa Leste dos Emirados Árabes Unidos, é um dos principais portos da região e é onde os navios recebem as novas cargas de petróleo, recolhem suprimentos e fazem a troca da tripulação.