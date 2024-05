Remuneração bruta mensal média aumentou para 1.375 euros

Foram hoje divulgados os valores provisórios do 1.º trimestre de 2024, referentes à remuneração mensal média por trabalhador, das entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM), que dão conta que esta cresceu b6,6% face ao mesmo período de 2023, para 1.375 euros.

Assim, nos primeiros três meses deste ano, "a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 6,6% em comparação com o mesmo período de 2023, situando-se nos 1.375 euros quando antes era de 1.290, mais 85 euros mensais.

"Tanto a remuneração regular como a remuneração base registaram subidas, de 6,4% e 6,7%, atingindo valores de 1.254 e 1.209 Euros, respetivamente", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Em termos reais, isto é, tendo por referência a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador aumentou 3,7%, a remuneração regular cresceu 3,6% e a remuneração base por trabalhador subiu 3,9%". Refira-se que no mesmo período a taxa de inflação aumentou, em média 4% (4,5% em Janeiro, 4,1% em Fevereiro e 3,6% em Março.

Foto DREM

"Estes resultados compreendem 102,6 milhares de postos de trabalho (99,7 mil um ano antes), correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM)", calcula a DREM.

"Em termos homólogos, destacam-se os aumentos da remuneração total nas 'Outras atividades de serviços' (secção S; +13,6%), nas 'Atividades de saúde humana e apoio social' (secção Q; +11,8%), no sector público (+9,3%), nas empresas com 500 ou mais trabalhadores (+8,6%), nas empresas de 'Outros serviços com forte intensidade de conhecimento' (+8,6%) e nas empresas da 'Indústria transformadora de baixa tecnologia industrial' (+8,2%), todos acima do valor médio, o que significa que há outros sectores, a maioria, que ficaram muito abaixo deste aumento percentual.

"Em março de 2024, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi inferior em 68 euros à do País (1.443 Euros)", constata ainda a DREM. "Em termos homólogos, relativamente à remuneração bruta total, o País registou um aumento de 6,1%, variação inferior à observada na RAM (6,6%). Quanto à remuneração bruta regular, a nível nacional registou-se um aumento homólogo de 6,1% (1.285 euros), variação abaixo da observada na Região, de 6,4% (1.254 euros). Em termos de remuneração bruta base mensal média, a RAM igualou a média nacional que foi de 1.209 Euros, com variações homólogas de 6,7%, para a Região e de 6,3% em Portugal", realça.

Significa que na base, os salários na Madeira aumentaram menos, ganhando contudo na bruta (inclui também o trabalho extraordinário, incluindo o pagamento de horas remuneradas mas não efetuadas [férias, feriados e outras ausências pagas] e os subsídios de caráter regular, tais como subsídios de alimentação, função, alojamento ou transportes, diuturnidades ou prémios de antiguidade, produtividade, assiduidade e isenção de horário, ou trabalhos penosos, perigosos, sujos, por turnos e noturnos) e na regular (remuneração ilíquida mensal que corresponde ao somatório da remuneração de base com outras componentes remuneratórias regulares, nomeadamente subsídios de alimentação, diuturnidades ou prémios de antiguidade, prémios, bónus e outras prestações regulares de carácter mensal".

"À semelhança da Região, a nível nacional, a 'Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio' (secção D) foi a atividade que apresentou, em Março de 2024, a remuneração bruta total mais alta (3.279 euros na RAM e 3.237 euros no País)", evidencia a DREM. "A nível nacional, as empresas com 500 e mais trabalhadores apresentaram a maior remuneração bruta total, 1.716 euros, enquanto na RAM o valor mais elevado neste indicador foi no escalão de 250 a 499 trabalhadores, com 1.774 euros", salienta ainda.

"Na RAM, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador no setor privado (5,5%) registou uma variação homóloga inferior à do setor das Administrações Públicas (9,3%)", enquanto que a "nível nacional, estas variações foram mais próximas, com o setor privado e público, a apresentarem, pela mesma ordem, variações homólogas de 6,2% e de 6,3%".