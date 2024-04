Estatuto remuneratório garantido assim que orçamento estiver aprovado

O Governo Regional, através da do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) IP-RAM, assinou esta manhã sete contratos programa com as associações humanitárias de bombeiros voluntários da Região Autónoma da Madeira. Desde 2019 as associações de bombeiros voluntários e a Cruz Vermelha Portuguesa tiveram apoios do Governo Regional na ordem dos 13 milhões de euros, que dá uma média de 2 milhões e 582 mil euros por ano.

Sobre o estatuto remuneratório dos profissionais e voluntários das associações de bombeiros voluntários “mantém-se integral”, avançou Miguel Albuquerque, assim que seja aprovado o Orçamento. ”Ou seja o nosso compromisso era a partir de 2024 e até 2028 se proceder às actualizações em conformidade com aquilo que tinha sido acordado”.

O protocolo assinado esta manhã tem por objectivo uma contribuição financeira mensal que vai permitir a operacionalidade e adopção de meios

Miguel Albuquerque realçou, ainda, o meio aéreo, afirmando que tem mostrado ser “eficaz no combate e prevenção dos incêndios”.

“Neste momento o meio aéreo tem um custo anual de mais de 1 milhão e meio de euros e isto tem sido assumido por nós”, disse.