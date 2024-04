'Cancioneiro Tradicional Madeirense' apresentado a 15 de Abril

A AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, vai apresentar o livro “Cancioneiro Tradicional Madeirense”, nº 3 da coleção Cadernos de Folclore, no dia 15 de abril de 2024, segunda-feira, pelas 17 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira, com a presença do secretário Regional de Turismo e Cultura.

O trabalho de sistematização do cancioneiro tradicional madeirense, fruto de um projeto de colaboração entre a AFERAM e a Associação Xarabanda, visa apresentar aquilo que se pode considerar o essencial da nossa tradição musical.

Estão representadas 60 cantigas, com a transcrição musical e a letra dos diversos géneros e concelhos da Madeira.

Pensamos que, com estas nossas propostas, estamos a contribuir para dar a conhecer a riqueza da tradição musical madeirense. Deste modo, os grupos de folclore, os docentes da Região ou qualquer interessado na autenticidade desta tradição terão ao seu dispor mais uma ferramenta de trabalho, complementada com um conjunto de sugestões bibliográficas e fonográficas.

Este projeto foi apoiado pela Direcção Regional da Cultura.