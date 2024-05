Governo aprova apoios para várias associações juvenis e culturais

O Conselho de Governo decidiu, na sua reunião desta quinta-feira, celebrar contratos-programa com várias associações de jovens e culturais, de modo a garantir que essas entidades têm parte do financiamento necessário a darem seguimento ao seu plano de actividades para este ano.

É o caso da AACJ - Associação de Apoio a Crianças e Jovens, cujo contrato-programa será no valor de quatro mil e quinhentos euros; a AGORA - Associação Grupo de Jovens da Camacha, com cinco mil e quinhentos euros; a AJEMed – Madeira: Associação Juvenil de Medicina da Madeira, que receberá cinco mil e quinhentos euros; a Associação Sócio-Cultural Alternativas Jovens, beneficiária de cinco mil e quinhentos euros; a Associação AWARE IN, cujo contrato será de cinco mil e quinhentos euros; a Associação Sociocultural Inclu@rtes - ASCI, com outros cinco mil e quinhentos euros; igual montante para o o Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes; para a Tuna Universitária da Madeira e para a Tuna D'Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira vão dois mil e quinhentos euros para cada.

Mas o Conselho de Governo de hoje serviu para determinar a celebração de um contrato-programa com o SANASMADEIRA – Associação Madeirense para Socorro no Mar, de modo a viabilizar o funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro (RESCO) no ano de 2024, "garantindo a sua operacionalidade e o cumprimento dos objectivos que lhe estão consignados, enquanto elemento do dispositivo de resposta operacional, no âmbito do Sistema de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeir".

Além disso o Governo achou por bem designar o director de serviços da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências como seu representante no Conselho Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências.