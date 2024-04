ONU suspende movimentos noturnos em Gaza por 48 horas após ataque à WCK

A ONU suspendeu os seus movimentos noturnos em Gaza durante 48 horas para avaliar a fundo questões de segurança, após sete trabalhadores humanitários da organização World Central Kitchen (WCK) terem sido mortos por Israel, informaram hoje fontes oficiais.

Num 'briefing' à imprensa, em Nova Iorque, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, explicou que a suspensão teve início na terça-feira e apenas afetará o movimento noturno, sendo que, durante o dia, as operações continuam, incluindo os esforços para enviar comboios humanitário para o norte do enclave.

A WCK anunciou que suspenderia as suas operações na região após um ataque israelita ter causado a morte de sete trabalhadores que haviam acabado de descarregar "mais de 100 toneladas de alimentos transportados para Gaza por mar", de acordo com a organização.

Questionado sobre as consequências dessa suspensão, Dujarric declarou que terá um "impacto duplo".

"Tem um impacto real nas pessoas que dependem destas organizações para receber ajuda. Não é como se houvesse uma superabundância de ajuda em Gaza. Temos falado sobre a necessidade de mais ajuda chegar a Gaza. Portanto, qualquer organização que pare e suspenda (as operações) por razões completamente compreensíveis tem um impacto imediato nas pessoas que dependem dessa ajuda", observou

"Se a World Central Kitchen não está a cozinhar, então há gente que não está a comer, certo? Isso está bem claro. Mas também tem um efeito psicológico e assustador sobre os trabalhadores humanitários, tanto palestinianos como internacionais, que continuam a fazer o seu melhor para prestar ajuda àqueles que dela necessitam, correndo grande risco pessoal", acrescentou o porta-voz.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu na terça-feira que o exército israelita matou "sem querer" sete trabalhadores humanitários da WCK e disse que o incidente será alvo de uma investigação exaustiva.

A instituição, criada pelo 'chef' espanhol José Andrés, é uma das duas organizações não-governamentais (ONG) ativamente envolvidas na entrega de ajuda a Gaza por via marítima a partir de Chipre.

O ataque contra os trabalhadores humanitários já foi condenado pela União Europeia e por vários países, incluindo Reino Unido, Espanha e Bélgica, que exigiram explicações a Israel pela morte de sete trabalhadores da organização humanitária.

Os Estados Unidos pediram a Telavive uma "investigação rápida, completa e imparcial".

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro de 2023, a WCK tem participado nos esforços de socorro e no fornecimento de refeições aos residentes de Gaza.

A WCK, com sede nos Estados Unidos, foi fundada durante a grave crise humanitária que afetou o Haiti depois do violento tremor de terra, em 2010.