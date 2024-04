Madeirense Luís Teles na final do Red Bull BC One Cypher Portugal

O atleta Luís Teles do Funchal vai competir na final nacional Red Bull BC One Cypher Portugal, evento que se realiza, no próximo sábado, dia 13 de Abril, no Hard Club do Porto, e vai colocar em prova os melhores talentos portugueses do breaking dance.

Ao todo são 24 os eleitos com presença assegurada na etapa lusa da mais importante competição internacional de breaking - 16 B-Boys e 8 B-Girls.

As portas do Hard Club abrem às 17 horas e a competição arranca às 18h30 com entrada livre para o público. Max Oliveira será o host de serviço, o som será entregue ao DJ Godzi e a avaliação das batalhas é assegurada por um trio de respeito: os B-Boys Found Kid e Ronnie e a B-Girl Valentine. Em causa está o apuramento para a Final Mundial do Red Bull BC One, agendada para o início de Dezembro no Rio de Janeiro.

O Red Bull BC One tem sido nas últimas duas décadas o grande palco internacional do breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas. Este movimento cultural nasceu nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e rapidamente conquistou o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os B-Boys Bruce Almighty e Lagaet e a B-Girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal. No ano passado, os cobiçados troféus da edição nacional do Red Bull BC One foram erguidos pelo B-Boy Found Kid (Maia) e pela B-Girl Valéria (Aveiro). Já os títulos mundiais foram para a B-Girl Ami (Japão) e para o B-Boy Hong10 (Coreia do Sul).