Ex-comandante da ZMM escolhido para chefe de gabinete

O major-general Pedro Sardinha, ex-comandande da Zona Militar da Madeira (ZMM) é o chefe de gabinete de Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional. Pedro Sardinha ocupava o cargo de inspector-geral do Exército desde 12 de Setembro passado.

Oficial na reserva, este militar que na Madeira assegurou o período da Covid 19 abraça assim um novo desafio em termos de carreira, um cargo de confiança política do ministro responsável pelas forças armadas. Nuno Melo, também presidente do CDS-PP, assumiu o cargo de ministro no passado dia 2 de Abril no governo de coligação liderado por Luís Montenegro.

Pedro Manuel Monteiro Sardinha nasceu 1963 em Coimbra, é mestre em Ciências Militares - Especialidade de Infantaria pela Academia Militar. Ainda em termos de formação, o major-general tem o Curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares e o Curso de Promoção a Oficial General do Instituto Universitário Militar.

Pedro Sardinha já tinha desempenhado funções de assessor militar quando Paulo Portas foi ministro de Estado e da Defesa Nacional (entre 2002 e 2005) e foi também chefe de gabinete do secretário de Estado da Defesa e dos Antigos Combatentes.

Serviu em várias unidades de Infantaria como comandante de pelotão, comandante de companhia e oficial de Estado-maior. Foi 2.º comandante do Agrupamento ECHO na Bósnia-Herzegovina. Foi instrutor na Academia Militar, professor no Instituto de Altos Estudos Militares e no Instituto de Estudos Superiores Militares, revela também o seu currículo. Foi chefe da Repartição de Logística do Comando das Forças Terrestres, assessor técnico da Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique e senior advisor da Military Advisor Team da Kabul Capital Division, no Afeganistão.

Entre outros cargos, de Setembro de 2018 a final de 2019 foi chefe da Divisão de Cooperação, Operações, Informações e Segurança do Estado-Maior, tendo a 2 de Dezembro desse ano assumido o comando da Zona Militar da Madeira, cargo que deixaria em Outubro de 2022.