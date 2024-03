Com um tempo de 9:54.0, a dupla Miguel Nunes/João Paulo revelou-se a mais rápida na primeira PEC do dia, no Rali Marítimo Município de Machico 2024. João Silva/Luís Rodrigues contabilizaram um tempo de 10:01.2, nesta primeira passagem pela classificativa da Maiata, no Porto da Cruz, seguidos de Miguel Caires/João Miguel Sousa, com um tempo de 10:17.9.

Neste momento está já a decorrer a 2.ª PEC do dia, Matur - NP Publicidade 1.