Médica de família reforça resposta no Centro de Saúde do Curral das Freiras

A equipa médica do Centro de Saúde do Curral das Freiras, pertencente ao ACES de Câmara de Lobos, dirigido pela médica Cecília Viano, recebeu, no mês de Fevereiro, a nova especialista em Medicina Geral e Familiar, Maricela Mendes, que divide os seus dias de trabalho no Centro de Saúde e, ainda, faz urgência, uma vez por semana, no concelho de Machico.

"A equipa de enfermagem e assistentes operacionais, que acompanham a população do Curral, neste Centro de Saúde é liderada pela enfermeira Rosário Lopes", revela o SESARAM através de uma nota de imprensa.