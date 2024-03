Miguel Nunes segue em primeiro após manhã de competição

A dupla Miguel Nunes/João Paulo segue em vantagem para as classificativas desta tarde do Rali do Marítimo Município de Machico. A equipa tornou a ser a mais rápida naquela que foi a segunda passagem pela Matur, a última PEC da manhã.

O trajecto foi concluído pela equipa que ocupa, neste momento, o lugar cimeiro em 4:03.6 minutos, seguindo-se João Silva com 4:04.1, ou seja, a diferença de 5 décimas. Desta feita, José Camacho/Nicodemo Câmara ficaram em 3.º com 4:19.6.

Esta tarde realizam-se as PEC de passagem pelo Porto da Cruz, às 15h e 16h15, bem como da Fonte de Santo António, pelas 15h43 e às 16h59.