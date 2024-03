Uma mulher entre os 83 efectivos do Corpo de Polícia Florestal

Embora tenha sido ontem, dia 8 de Março, a data oficial para se comemorar o Dia do Corpo de Polícia Florestal, a sessão comemorativa dos 111 anos do Corpo de Polícia Florestal acontece este sábado, este ano na Vila de São Vicente, com cerimónia na Praça dos Jardins de São Vicente.

Composta por 83 elementos (82 homens e 1 mulher) quatro dos quais em serviço permanente na Ilha do Porto Santo, o Corpo de Polícia Florestal é reconhecido, desde 2009, como Agente de Protecção Civil, através do Decreto Legislativo Regional e consequente regime jurídico do Sistema de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira.

Data também relevante no passado recente é o ano de 2013, altura em que foi aprovado o regime legal da Carreira Especial dos trabalhadores afectos ao Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira.

Em Setembro de 2016, o trabalho o Corpo de Polícia Florestal foi condecorado com a Medalha de Ouro de Mérito Turístico da Região Autónoma da Madeira, e a 1 de Julho de 2021, dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, o Corpo de Polícia Florestal voltou a ser condecorado pelo Governo Regional, então com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços pelo seu trabalho meritório já com mais de um século de história, na defesa do nosso património natural.

Remonta a 8 de Março de 1913 a institucionalização de um serviço de Polícia Florestal na Madeira, com um regulamento autónomo do aplicado no restante território do país, daí comemorar-se este ano os 111 anos da Polícia Florestal na Região.

Este serviço de polícia auxiliar da Secretaria Regional que tutela o sector florestal, assegura um serviço permanente de 24 horas. Existem actualmente na Região 25 Postos Florestais (23 na Ilha da Madeira e 2 na Ilha do Porto Santo).

Com 64 anos de idade, Vicente Vieira é o mais antigo agente em actividade com "mais de 41 anos de Polícia Florestal".

O elemento mais novo da corporação tem 24 anos de idade.