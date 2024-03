Corpo de Polícia Florestal deverá ser reforçado "com mais 20 elementos"

Actualmente com 83 efectivos, o Corpo de Polícia Florestal deverá ser reforçado com mais duas dezenas de elementos, anunciou o presidente demissionário do Governo Regional na comemoração do 111° Aniversário da corporação.

Migurel Albuquerque anunciou a pretensão de incorporar 20 novos elementos depois de nos últimos anos o Corpo de Polícia Florestal ter sido reforçado com 16 novos elementos.

Fez saber que todos os compromissos do seu governo "foram integralmente cumpridos".

Destacou ainda que para ser Polícia Florestal não basta querer mas antes implica ter "uma propensão natural e um feitio especial".

Manifestou ainda "apreço e agradecimento pelo trabalho excepcional" dos militares, e destacou o "exemplo de dedicação na salvaguarda de um património que é único", referindo-se à floresta Laurissilva, onde o "trabalho da Polícia Florestal foi essencial na preservação" desse património natural.