Nacional cede empate em casa com o Académico de Viseu

O Nacional somou esta tarde o seu 12.º jogo sem perder o Estádio da Madeira e continua na corrida pela subida de divisão.

Em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga) os alvinegros receberam o Académico de Viseu e empatou a uma bola. Apesar do empate, e da conquista de apenas um ponto os madeirenses continuam isolados no terceiro lugar, somando agora 48 pontos.

Numa partida bem disputada, a formação de Viseu ficou em vantagem logo ao minuto 21 com um golo de André Clóvis.

Mesmo a perder pela margem mínima os insulares reagiram muito bem e viriam mesmo a empatar já sobre o intervalo, ao minuto 45 por Gustavo Silva.

Já no segundo tempo o conjunto orientado por Tiago Margarido dispôs dos melhores lances de ataque mas não foi feliz na finalização, pelo que o apito final chegou sem que o marcador sofresse qualquer alteração.

Os nacionalistas somam 48 pontos, e estão agora a quatro do AVS, que é segundo classificado com 52 pontos mas menos um jogo. O Santa Clara lidera com 53 pontos em 24 jogos.