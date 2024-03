Miguel Nunes com vantagem de 11,8 segundos para João Silva

Miguel Nunes/João Paulo partem para as quatro derradeiras provas especiais de classificação (PEC) do Rali do Marítimo/Município de Machico na liderança e com uma vantagem de 11,8 segundos em relação à dupla João Silva/Luís Rodrigues.

No arranque do Campeonato de Ralis ‘Coral’ da Madeira Miguel Nunes ao volante de um Skoda Fabia R5 EVO venceu todas as PEC, cinco, do rali organizado pelo Club Sport Marítimo pelo que lidera com toda a justiça.

Quanto a João Silva, com o Skoda Fabia Rally2 Evo, tem sido sempre o adversário mais directo de Miguel Nunes, uma vez que, durante o dia de hoje foi sempre segundo classificado, enquanto Miguel Caires/João Miguel Sousa, num Skoda Fabia ocupam o terceiro lugar da classificação geral a 1.10,8 minutos do líder.

A prova regressa já daqui a pouco, com as derradeiras PEC. A primeira, Porto da Cruz 1 a ter lugar pelas 15 horas, num percurso com 7,51 quilómetros, seguindo-se Fonte Santo António/MVasconcelos 1 (8,80 km) com partida agendada para as 15h43. Estas classificativas volta a ser percorridas pelas equipas uma segunda vez e a partir das 16h16 e 16h59 respectivamente.

De referir que no final de cinco PEC disputadas são cinco as equipas que foram obrigadas a desistir.

Deixamos aqui, em imagem, a classificação geral dos 10 primeiros classificados