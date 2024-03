‘Pink Rescue’ foi “um sucesso” e estará de volta em 2026

“Um sucesso”. Foi desta forma que o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal classificou o workshop denominado ‘Pink Rescue’, que este ano se realizou pela primeira vez no Funchal. Um evento destinado apenas a mulheres, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, e que contou com bastante adesão, não só por parte das mais de 50 participantes, como do público em geral, nomeadamente de turistas que fizeram questão de tirar fotografias à ‘onda rosa’ e às viaturas que este sábado ocuparam a Praça do Município.

“As mulheres fazem tudo o que os homens fazem. Eu costumo dizer que, actualmente, é necessário 10% de músculos e 90% de inteligência e qualquer mulher está capacitada e traz uma maior humanização ao corpo de bombeiros”, referiu José Minas, avançando que este workshop volta a ser realizado na Madeira em 2026. “Para o ano, realiza-se em Penela, onde teve a sua estreia no ano passado, mas em 2026 volta a ser aqui”, disse enquanto fazia uma visita guiada a duas crianças que, quiçá, um dia vestem um colete.

“Penso que as mulheres estão entusiasmadas com o facto de lhes darmos oportunidade de testarem novos equipamentos que existem no nosso corpo de bombeiros. As minhas bombeiras já trabalham com eles, mas as mulheres convidadas tiveram a oportunidade de testá-los e sinto que esta está a ser uma iniciativa muito proveitosa”, acrescentou o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, agradecendo também o apoio da Câmara Municipal do Funchal. “Aqui temos uma autarquia que nos deixa expor estes eventos à população. A Madeira tem essa particularidade, conseguimos fazer isto no centro da cidade, o que no continente era impensável”, acrescentou José Minas, enaltecendo o trabalho das mulheres porque “o socorro também é executado no feminino”.

Neste evento organizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, a presidente da Câmara Municipal do Funchal elogiou a dedicação e empenho dos bombeiros, ressalvando o investimento municipal que tem vindo a ser feito neste corpo de bombeiros, nomeadamente na questão da melhoria das condições salariais e também ao nível dos equipamentos. “Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam, em 2023, o total da actualização remuneratória. Um investimento que ascende a 500 mil euros, sendo uma actualização prevista para os anos de 2024 e 2025, mas que este executivo decidiu antecipar, garantindo o maior rendimento disponível aos bombeiros e às suas famílias”, recordou, enquanto visitava as diversas bancas juntamente com a vereadora Helena Leal.

No total foram montadas seis bancas, que permitiram às mulheres experimentar desencarceramento em viaturas, abertura de portas, testar um equipamento inovador da República Checa, um inertizador de carros eléctricos, retirar pilotos e co-pilotos de um carro de competição. Houve ainda um posto de medição de tensão arterial e de glicémia capilar, dinamizado por duas operacionais dos Sapadores do Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o ‘Pink Rescue’ foi concebido pela Heavy Rescue Portugal e pelos Bombeiros Voluntários de Penela e este ano replicado numa 2.ª edição no Funchal. Realizou-se pela primeira vez no ano passado, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Penela, contando com a participação de 80 formandas de várias corporações de bombeiros do país. Na estreia estiveram também duas bombeiras dos Sapadores do Funchal, Sílvia Freitas e Jéssica Sousa, que adquiriram novos conhecimentos em veículos de novas tecnologias. No continente foram apelidadas de “demónios da chapa”.