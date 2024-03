Décimas separam pilotos 'do pódio' nas PEC desta manhã

O piloto Miguel Nunes cimenta a sua vantagem na frente do Rali do Marítimo Município de Machico, que se encontra a decorrer, embora as últimas PEC se tenham decidido por décimas. Os pilotos seguem para a última PEC da manhã, a segunda passagem pela Matur.

A dupla Miguel Nunes/João Paulo tornou a ser aquela que realizou a PEC 3 do Rali do Marítimo Município de Machico em menor tempo. A diferença para João Silva/Luís Rodrigues não foi muita, apenas menos 0.6 segundos. A primeira dupla completou a 1.ª passagem pela Matur em 4:06.9 minutos e a segunda em 4:07.5 minutos. Quem tornou a ficar em 3.º nesta PEC foram Miguel Caires e João Miguel Sousa com 4:11.0 minutos.

Seguiu-se a PEC 4, tratando-se da segunda passagem pela Maiata. Desta feita, o trajecto ficou concluído pela dupla cimeira em 9:25.3 minutos, numa passagem claramente mais rápida do que a primeira. João Silva fez a passagem em 9:26.0 minutos, novamente uma diferença de apenas décimas e Miguel Caires em 9:49.5 minutos.