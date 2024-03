Empresa do teleférico aumenta pressão

Bom dia!

O principal título de primeira página do DIÁRIO avança que a empresa do teleférico no Curral das Freiras aumenta a pressão para avançar com a empreitada.

O tema que faz manchete na edição deste sábado explica que a Madeira Skypark Adventure alertou o Governo Regional que, quanto mais longa for a suspensão do projecto de 47 milhões de euros, maior será a dimensão dos prejuízos. A situação está a gerar incómodo nos parceiros internacionais.

Chegará ao fim uma novela com mais de dois anos.

Outro dos assuntos em grande destaque também 'chega' pelo ar em forma de balão de oxigénio para a Ilha Dourada. Após um longo impasse no contrato da rota inter-ilhas - situação que durava há dois anos - a Binter vence o concurso para a concessão aérea do Porto Santo. O actual acordo era válido até 21 de Abril.

Ainda na capa do seu DIÁRIO é tema de justiça o ex-padre madeirense condenado pela prática de quatro crimes de abuso sexual de criança e um crime de actos sexuais com adolescente. Anastácio quer pena mais leve e fora da prisão e o recurso vai seguir em breve para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Em entrevista temos o presidente da Assembleia Legislativa da Bruxelas. "Os europeus têm medo do futuro" é a frase que marca a conversa com Rachid Madrane, que aproveita a ocasião para pedir à Europa que disponibilize mais meios para a Ucrânia.

Por fim, saiba ainda que a Habitação social vai contar com indicadores actualizados este ano. O último inquérito é de 2015.

