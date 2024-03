Nacional procura chegar aos 50 pontos

O Nacional da Madeira joga, este sábado, na Choupana, com novo objectivo traçado: chegar aos 50 pontos.

Ultrapassada que está a primeira e principal meta traçada para esta temporada - alcançar os 40 pontos que assegurassem a manutenção - os alvinegros querem dar sequência ao triunfo da última jornada, diante a Oliveirense, e dessa forma encurtar distância em relação às equipas que seguem na frente da II Liga.

O embate reveste-se, por isso, de extrema importância para a turma madeirense, sobretudo para se manter na luta pela subida à I Liga quando faltam, precisamente, 10 jogos para fechar a cortina do campeonato.

Em jogo alusivo à 25.ª jornada da II Liga, o técnico do Nacional, Tiago Margarido, fez ontem a antevisão do duelo com o foco em manter uma média de dois pontos por jogo.

Pensamos jogo a jogo. De facto, se conseguirmos vencer o próximo jogo conseguimos a marca dos 50 pontos - marca essa que se traduz na tal média que temos vindo a falar, que é dos nossos objectivos, de dois pontos por jogo. Vamos, por isso, jogo a jogo, com calma, pensar ponderadamente em cada adversário que temos pela frente sem pensar naquilo que será o desfecho final. Tiago Margarido

HISTÓRICO Nacional Académico de Viseu Vitórias

10 2 Maior triunfo

5-2 2-1 Golos

34 18

Este será o 20.º desafio entre as duas equipas, registando-se, até ao momento, 10 vitórias para o lado madeirense e apenas dois triunfos para os viseenses. Pelo meio houve ainda sete empates. No jogo da primeira volta, o Nacional empatou (1-1) na deslocação ao Estádio Municipal do Fontelo.

“Pretendemos ser uma equipa dominadora” O Nacional recebe amanhã o Académico de Viseu para a 25.ª jornada da II Liga, encontro agendado para as 14h00 no Estádio das Madeira.

O Académico de Viseu é mais uma das equipas desta II Liga que foi montada com o objectivo de subir. Tem excelentes valores individuais, tem um excelente treinador e é uma equipa que nos últimos 13 jogos só perdeu uma vez. Inclusive teve 11 jogos sem perder e isso diz claramente a valia da equipa que vamos ter pela frente. Tiago Margarido

O Nacional que segue em 3.º lugar, com 47 pontos. O Santa Clara é líder da competição com 53 pontos. Já o AVS segue na 2.ª posição com 52 pontos.

O duelo entre Nacional e Penafiel que se joga às 14h00 deste sábado, na Choupana. Uma partida que conta com transmissão televisiva em sinal aberto na Sport TV + e relato na TSF-Madeira.

Sábado recheado de desporto na Região

9h00 - IV Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo com partida do Lombo do Coelho (Prazeres) e terminando na Avenida D. Manuel I (Vila da Calheta);

9h57 - Rali do Marítimo – Município de Machico 2024;

Miguel Nunes/João Paulo na frente do Rali do Marítimo A dupla Miguel Nunes/João Paulo venceu, esta noite, a classificativa de abertura do Rali do Marítimo – Município de Machico 2024, a prova que marca o arranque do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024.

15h00 - Portosantense - Vila Real (Campeonato de Portugal) no Estádio de Câmara de Lobos;

15h00 - AD Camacha - Dumiense (Campeonato de Portugal) no Complexo Desportivo da Camacha;

15h00 - Madeira SAD - SIR 1.º de Maio (Taça de Portugal de andebol feminino) no Pavilhão do Funchal;

17h30 - Alberto Oculista - CDR Prazeres (Futebol veteranos) no Cristiano Ronaldo Campus;

19h00 - Madeira Fight Night no Madeira Tecnopolo.

Outras iniciativas

9h00 - Dia da Mulher com o workshop 'Pink Rescue' na Praça do Município do Funchal;

9h30 - Jorge Carvalho estará presente na sessão de abertura do Encontro MIEE meetup no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos;

12h00 - Miguel Albuquerque intervém na sessão comemorativa dos 111 anos do Corpo de Polícia Florestal na Praça dos Jardins de São Vicente;

18h00 - XXXVII Festival de Música da Madeira no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00 - In Fashion Music Edition com Virgul na Praça Central do Forum Madeira;

19h00 - 8.ª edição do 'Food & Wine Experience' dedicada aos jardins da Savoy Signature no Hotel Saccharum;

19h00 - Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses - Noite de Bingo Solidário na Rua 31 de Janeiro;

21h00 - Final do Festival da Canção com a actuação do madeirense João Borsch.

