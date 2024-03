Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um dia com céu geralmente muito nublado e possibilidade de aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas.

Para este sábado poderá ainda contar com vento moderado a forte (20 a 40 km/h), soprando forte (35 a 45 km/h), com rajadas até 70 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira.

A temperatura máxima do ar irá rondar os 22ºC.

LOCALIDADE MÍNIMA/MÁXIMA

Funchal 16/22ºC Porto Santo 15/20ºC Santa Cruz 16/21ºC Porto Moniz 17/20ºC

Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 19/20ºC, não esquecendo os avisos amarelo e laranja que estarão em vigor, até domingo, motivados pela agitação marítima.

Aviso de agitação marítima prolongado até à noite de domingo IPMA avisa e Capitania reforça para a necessidade de salvaguardar a segurança de pessoas e bens junto ao mar

Apesar de a previsão do IPMA indicar a possibilidade de aguaceiros na Madeira, o risco de exposição aos raios ultravioleta será moderado, tanto na Madeira (5), como no Porto Santo (5). Não se esqueça dos óculos de sol e do protector solar.

