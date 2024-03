"PTP defende como ninguém todos os direitos da mulher"

Nesta sexta-feira, 8 de Março, Dia da Mulher, o Partido Trabalhista Português, em campanha para as eleições legislativas nacionais, afirma que o partido "defende como ninguém todos os direitos da mulher".

Em nota enviada, esta tarde, à comunicação social refere: "Vamos combater em primeiro lugar o flagelo da violência doméstica muito grave em Portugal. Depois vamos defender o aumento da reforma para as mulheres. Uma pensão de reforma digna para as mulheres que têm poucos descontos para a Segurança Social . O valor nunca poderá ser inferior a 780€/mês tal como se pratica actualmente em Espanha. Também defendermos o aumento do salário mínimo para 1100€ tal como existe em Espanha. Todos os direitos da mulher serão salvaguardados é defendidos pelo nosso partido um deles será a gratuitidade das creches públicas para todas as crianças em Portugal e não só para aqueles que podem pagar como defendem os liberais de direita. Defenderemos o princípio do trabalho igual salário igual e também a extinção do imposto do IMI sobre a habitação".

Esclarece que as mulheres são "a maioria do eleitorado" e elas "mais do que ninguém têm uma palavra a dizer nas eleições do próximo dia 10 de Março".

Parabéns a todas as mulheres neste dia. O partido trabalhista precisa do vosso voto para eleger deputados à Assembleia da república a fim de defender os vossos direitos PTP

Ainda na nota enviada diz que Luís Montenegro "foi obrigado pelo tribunal constitucional a ir buscar o micro partido do PPM para poder ressuscitar a defunta AD dos tempos do Sá Carneiro mas surgiu de imediato um problema, o PPM era dirigido pelo fadista marialva Nuno da Câmara Pereira era já proverbial pelos seus dislates e gafes misóginas. Por isso fizeram um acordo de cavalheiros: O PPM concorria para formar a AD mas o Nuno da Câmara Pereira não poderia aparecer deveria andar sempre escondido para não proferir bacoradas que pusessem em causa a coligação de direita. Convém relembrar que Nuno da Câmara Pereira dizia para quem o quisesse ouvir que “as mulheres bonitas eram quase sempre burras” daí a razão de ele ser obrigado a andar calado e sempre escondido por ordem da direita AD".

A concluir diz: "Quem não se lembra das declarações bem recentes de Paulo Núncio sobre as mulheres, outro barão do CDS que incorpora a coligação. Afirmou que era apologista do referendo sobre a lei do aborto. A direita reacionária acantonada na AD no partido Chega e no IL defende para as mulheres quase o mesmo que defendia o dr.Salazar: “O lugar das mulheres é em casa”. São uns amigos da onça".