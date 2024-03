PTP propõe criação de ministério "para as cunhas e tráfico de influências em Portugal"

A candidatura do PTP às legislativas nacionais, realizou afirmou, hoje, que se for eleita à Assembleia da República "uma das primeiras medidas será propor a criação de Ministério do para as cunhas e o tráfico de influências".

Em comunicado de imprensa, os trabalhistas recordam que "o ex-ministro da Saúde, Correia de Campos, disse num programa da RTP que 'tinha um assessor só para as cunhas', cujo trabalho era fazer a 'filtragem' das que eram 'válidas' e as que não eram".

"Perante o estado do país e a generalização da cultura latina, da corrupção e compadrio", o partido considera que "em vez de ter assessores para as cunhas, é melhor criar um ministério”.

Raquel Coelho deu o exemplo dos EUA que o 'lobbing' é legal. "Em Portugal não é legal", contudo “pela porta do cavalo é o que mais existe junto do Governo e das autarquias", atirou.

"A hipocrisia é muito grande e o pior é que se gasta imenso dinheiro a investigar a corrupção, o tráfico de influências, as cunhas, que depois não dá em nada. Nunca ninguém é condenado, e gasta-se imenso dinheiro dos contribuintes nesse faz de conta”, reforçou Raquel Coelho me tom crítico.