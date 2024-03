PTP diz que não podemos cair na política do “rouba, mas faz”

A candidatura do PTP esteve em Câmara de Lobos para uma iniciativa de campanha e para alertar para "a ameaça da Madeira sucumbir à cultura latina e permitir a política do rouba, mas faz, tal como existe no Brasil".

Raquel Coelho lembrou, na ocasião, que temos quase 50 anos do mesmo partido no poder, "não há alternância democrática e isso não é normal em democracia".

"Os eleitores não podem aceitar a corrupção como algo inevitável, é preciso punir nas urnas, as más práticas na política e a errada gestão do dinheiro público", referiu na recta final da campanha para as Legislativas nacionais.