PTP diz que procuradora-geral da República Lucília Gago merece estátua

O PTP esteve, esta segunda-feira, na sede da Procuradoria Geral da República para "elogiar a coragem e determinação da procuradora-geral da República, Lucília Gago, no combate à corrupção e ao crime em Portugal", refere nota enviada.

“Lucília Gago mandou investigar e prender pessoas consideradas intocáveis. Prendeu o Iscaria assessor do gabinete de António Costa e investigou os secretários de estado do gabinete detectando casos graves de corrupção, e também teve a coragem de investigar os políticos da Madeira prendendo o presidente da CMF, Pedro Calado, e mais dois grandes empresários acusados de corrupção e participação ilícita em negócios envolvendo dinheiros públicos. Também mandou prender os perigosos delinquentes ligados a claque super dragões que se julgavam intocáveis e andavam todos à volta do Fernando Madureira a cometer toda a sorte de crimes violentos contra as pessoas”, disse José Manuel Coelho.

Por isso, reforça que merece uma estátua porque "fez o que nenhum outro se tinha atrevido a fazer".