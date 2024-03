Leonel Silva suspendeu lugar no Conselho de Jurisdição

O militante 8.964, por sinal o actual presidente do município de Câmara de Lobos, decidiu suspender as suas funções que exercia no conselho de jurisdição do PSD-M. Foi o próprio a confirmar e a explicar sucintamente os motivos pelos quais tomou a iniciativa que está a ser comentada dentro do partido.

"É uma suspensão até ao dia das eleições [21 de Março]. No dia seguinte retomarei o meu lugar", começa por dizer o declarado apoiante da candidatura de Manuel António Correia, de resto, o único presidente de Câmara eleito pelos social-democratas que não apoia Miguel Albuquerque, o que é visto por muitos correligionários como uma decisão muito arriscada do ponto de vista político. Mas essas contas far-se-ão mais à frente. Para já fala sobre a sua suspensão da jurisdição, órgão presidido por Rui Abreu.

"Decidi fazê-lo em nome da transparência do processo eleitoral na medida em que sabia que o conselho de jurisdição seria chamado a pronunciar-se sobre determinadas questões de âmbito processual", explicou, negando que tivesse sido convidado a sair por pertencer à candidatura adversária de Miguel Albuquerque. "Não fui convidado a sair porque se fosse a minha atitude seria completamente diferente, seria contrária", expressou.

Leonel Silva é natural do Estreito de Câmara de Lobos, licenciado em Sociologia e foi chefe de gabinete de Pedro Coelho entre 2013 e 2019, ano em que assumiu o lugar de vereador, tendo sido reeleito em 2021.