Ana Sousa diz que “é preocupante” se percentagem da taxa de pobreza na Madeira corresponder à realidade

“Se corresponder à realidade será preocupante”. Foi desta forma que a secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, reagiu ao relatório sobre a taxa de pobreza na Madeira, hoje divulgado.

A governante revelou, no entanto, que ainda não teve acesso ao documento oficial.

O relatório dá conta que a taxa de pobreza está quase 10 pontos percentuais acima da média nacional na Madeira, sendo a região com maior taxa de pobreza em Portugal.

Ana Sousa falava à margem das celebrações do Dia da Família, um evento que decorre, hoje, no Parque Urbano da Nazaré, numa organização da Associação Casa do Voluntário.

Estão também presentes na iniciativa o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, os utentes das IPSS e das entidades dos organismos locais e instituições parceiras do evento, bem como voluntários.