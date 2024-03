Programa europeu para reconstrução de hospitais e escolas arranca hoje

O programa do Banco Europeu de Investimento (BEI) para reconstrução de infraestruturas críticas na Ucrânia, como hospitais, habitações sociais e escolas, destruídos durante a guerra causada pela invasão russa, arranca hoje, num total de 221 projetos.

"Mais de 100 cidades e comunidades da Ucrânia terão as suas infraestruturas municipais reconstruídas ao abrigo de dois programas de recuperação do BEI, depois de o governo ucraniano ter afetado 161 milhões de euros aos orçamentos locais. A afetação abre caminho para que as cidades ucranianas prossigam os esforços de recuperação", anuncia em comunicado a instituição de crédito da União Europeia (UE).

De acordo com o BEI, estão em causa 155 projetos ao abrigo do Programa de Recuperação da Ucrânia, a começar por um projeto educativo em Vinnytsia, onde a construção no local já está em curso, bem como 66 projetos no âmbito do Programa de Recuperação Antecipada da Ucrânia.

"Estas iniciativas, cuja execução está prevista para 2024-2025, visam reconstruir infraestruturas sociais como hospitais, habitações, escolas e instalações de água e resíduos nos territórios libertados e nas zonas próximas da zona de conflito, incluindo as regiões de Kiev, Odesa, Sumy, Kharkiv, Mykolaiv e Zaporizhzhia", elenca o BEI.

O Programa de Recuperação Antecipada da Ucrânia tem um financiamento de 200 milhões de euros, enquanto o Programa de Recuperação da Ucrânia conta com 340 milhões de euros, ambos referentes a acordos de empréstimo entre o BEI e a Ucrânia e apoiados por subvenções da UE.

"A ideia é capacitar as autoridades locais para renovar as infraestruturas sociais, melhorando assim o nível de vida das pessoas deslocadas internamente e das suas comunidades de acolhimento", conclui o banco da UE.

O BEI já apoiou a Ucrânia com 2 mil milhões de euros desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Trata-se da instituição de crédito a longo prazo da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros para financiar investimentos alinhados com os objetivos políticos comunitários.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).