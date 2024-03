Ordem para retirar estrume de depósito em Machico já foi cumprida

A Inspeção Ambiental, da Direção Regional de Ação Climática, deu ordem para a retirada de estrume, que tinha sido depositado num terreno em Machico, algo que não estava de acordo com a licença e o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. Para isso, foi feita uma vistoria, no passado dia 5, acompanhada por elementos afectos ao serviço de Pecuária.

Esta sexta-feira, a Inspeção Ambiental dá conta de que o terreno já se encontra limpo. "A Inspeção Ambiental procedeu ao envio de uma notificação de ordem administrativa à empresa responsável com a obrigação de limpeza e aplicação ou encaminhamento do estrume indevidamente depositado, devendo para o efeito enviar comprovativo da limpeza e/ou destino dado para a IA/DRAAC e Pecuária no prazo de 3 dias úteis, sob pena de suspensão da licença, levantamento de auto e instauração do correspondente processo de contraordenação.", indica.

As fotografias ontem enviadas para os erviços de Inspeção Ambiental comprovam a acção de limpeza realizada, tendo a empresa diligenciado conforme orientações da IA.