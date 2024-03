Dia Mundial da Obesidade assinalado no Mercado dos Lavradores com várias actividades

O Dia Mundial da Obesidade será assinalado no Mercado dos Lavradores, no próximo dia 4 de Março, com uma série de actividades dedicadas à sensibilização e prevenção. "Este evento visa fornecer informações valiosas sobre a obesidade e as suas implicações para a saúde, mas também promover hábitos de vida saudáveis", indica nota à imprensa.

O programa tem início pelas 10 horas, com um rastreio da obesidade, a decorrer no rés-do-chão. O Clube Naval do Funchal associa-se à iniciativa com uma aula de dança, pelas 11h30, conduzida pela instrutora Sofia Gouveia do Naval Aquagym

Às 14h30 terá lugar uma mesa-redonda, no 3.º andar desse edifício, com a participação de especialistas reconhecidos na área da Endocrinologia, Exercício Físico, Medicina Geral e Familiar, Nutrição, Oncologia e Psicologia. Em representação do Clube Naval do Funchal, estará o Professor Ricardo Rodrigues, especialista na área do Exercício Físico, e Raquel Gonçalves, a moderar a "Mesa Redonda", responsável pelo projecto Naval Talks.