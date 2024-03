Jardim diz que PSD “minado e controlado por dentro” prova coragem de Manuel António

Como o DIÁRIO noticiou, ao início desta tarde, Alberto João Jardim é subscritor da candidatura de Manuel António Correia à presidência do PSD-Madeira. O antigo presidente do Governo Regional, através da sua conta na rede X, veio explicar as razões do apoio.

Nesse pequeno texto, Alberto João Jardim afirma que Manuel António Correia revela “coragem autonomista e militância social-democrata” ao candidatar-se. Isto, acrescenta Jardim, “apesar de o partido estar minado e controlado, por dentro, por interesses pessoais”.

“Subscrevia-a, pela Madeira e por um futuro de unidade”, conclui Jardim.

As eleições internas do PSD-Madeira estão marcadas para o dia 21 de Março. nelas, defrontam-se Manuel António Correia e Miguel Albuquerque.