Von der Leyen nomeada candidata do Partido Popular Europeu à Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi hoje nomeada candidata principal do Partido Popular Europeu (PPE) para as eleições europeias de junho, para tentar uma reeleição à frente da instituição, com 400 votos a favor.

No congresso do PPE que hoje termina na capital romena, Bucareste, Ursula von der Leyen teve 'luz verde' dos participantes do grupo de centro-direita, duas semanas após ter anunciado a sua candidatura a 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista) do PPE para as eleições europeias de junho, visando uma recandidatura à frente do executivo comunitário por mais cinco anos.

Ao todo, registaram-se 489 votos válidos (e 10 nulos), dos quais 400 a favor e 89 contra, anunciou o PPE. No total, participaram neste congresso 801 delegados com poder de voto.

Subindo ao palco no congresso do PPE, em Bucareste, Ursula von der Leyen agradeceu "o apoio e a determinação" dos participantes.

"Faltam 90 dias para o dia das eleições e temos um manifesto eleitoral fantástico. Estamos unidos nas mensagens, agora é altura de sair para a rua e convencer as pessoas a conquistar os seus corações e a conquistar as suas mentes. E, meus caros amigos, isto só é possível se formos uma grande equipa. Eu sei que posso contar convosco, sei que posso contar convosco para os nossos colegas líderes, obrigado pelo vosso apoio", adiantou a agora candidata oficial do PPE às eleições europeias de 06 a 09 de junho.

Ursula von der Leyen não foi 'Spitzenkandidat' do PPE em 2019, mas desta vez concorreu e foi apoiada pelo seu partido alemão, a União Democrata-Cristã (CDU), contando depois com suporte dos partidos homólogos polaco e grego.

Enquanto primeira mulher na presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi aprovada pelo Parlamento Europeu, em julho de 2019 para começar o mandato em novembro desse ano, com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções, numa decisão que é tomada por maioria absoluta (metade dos eurodeputados em funções mais um).

Atualmente, o Parlamento Europeu é composto por sete grupos políticos, sendo o PPE o maior deles, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), a bancada do Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa).

Pelo PES, o atual comissário europeu luxemburguês do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, foi nomeado no passado fim de semana 'Spitzenkandidat' da família política socialista nas eleições europeias de junho.

A figura dos candidatos principais -- no termo alemão 'Spitzenkandidat' -- surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia.

De seguida, em 2019, tentou-se aplicar novamente este modelo, mas por desacordo entre os grupos políticos estes candidatos principais não ocuparam os altos cargos europeus.

O PPE é um grupo político de centro-direita, pró-europeu, que reúne mais de 83 partidos nacionais de 44 países.