PAN defende a fixação dos valores das passagens aéreas dos residentes para o continente

Numa campanha pelo concelho de Santa Cruz, o cabeça-de-lista pelo PAN, pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições Legislativas, Marco Gonçalves, defende a fixação dos valores das passagens aéreas dos residentes da Região Autónoma da Madeira para o continente.

Junto ao aeroporto, a comitiva do partido Animais - Pessoas -Natureza alertou para as questões de mobilidade: "A mobilidade é um dos problemas da insularidade que afecta madeirenses e porto-santenses. É necessário garantir a fixação dos valores das passagens aéreas dos residentes na RAM para o Continente. Companhias como a TAP tem a obrigação de adequar os seus serviços às necessidades da população", disse Marco Gonçalves.

O partido, neste sentido, defende uma aposta no aeroporto do Porto Santo: "Acreditamos também que é fundamental apostar no aeroporto do Porto-Santo, de modo a reunir capacidade de receber um maior número de pessoas. Além disso é essencial também investir no parqueamento de aeronaves e implementar sistemas de segurança para garantir que existam mecanismos rápidos de assistência", conclui o cabeça-de-lista.