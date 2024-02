PAN alerta para as alterações climáticas e importância do ambiente

O cabeça-de-lista do PAN, pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições Legislativas, Marco Gonçalves esteve hoje numa acção de rua pelo centro de Câmara de Lobos, mantendo contacto com as pessoas e apresentando o seu manifesto e programa eleitoral.

Através de uma comitiva, o partido reforçou a necessidade de apostar em medidas de combate e mitigação das alterações climáticas, colocando o ambiente como prioridade política.

"O PAN defende uma autonomia verde, que aposte na qualidade ambiental urbanística, um plano de incentivo à separação do lixo e aposta na economia circular com o objetivo de reduzir os resíduos urbanos e diminuir os recursos aos tratamentos, como a incineração.", defendeu Marco Gonçalves

O partido Pessoas-Animais-Natureza alertou, ainda, para a necessidade de sensibilização para a poupança da água, tornando o uso doméstico e para a agricultura mais sustentável.