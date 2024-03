'Alternativa 21' defende hidrogénio verde em detrimento das baterias de lítio

A 'Alternativa 21' veio, hoje, incentivar as entidades estatais a "ver um pouco mais longe e não se deixar enredar por modas". Nesse contexto, esta coligação MPT/Aliança defende o hidrogénio verde, em detrimento das baterias de lítio.

"O hidrogénio verde é o hidrogénio gerado por energia renovável ou por energia de baixo carbono, que possui emissões de carbono significativamente menores do que o hidrogénio cinza, que é produzido pela reforma a vapor do gás natural, que compõe a maior parte do mercado de hidrogênio. O hidrogênio verde pode servir para acumular energia de fontes renováveis, substituindo as centrais hidroeléctricas reversíveis e as baterias. No caso de substituição de centrais hidroeléctricas reversíveis, protege se os ambientes fluviais permitindo a migração de peixes e, no caso de baterias convencionais, poupa se na extração de minerais e nos danos que essa actividade provoca", explica a candidatura em comunicado de imprensa.

Para a 'Alternativa 21' é preciso "ir mais além" da Estratégia Nacional para o Hidrogénio existente. "É preciso investir mais em energias renováveis, por forma a que toda a energia eléctrica seja produzida por essas fontes, sendo que os ocasionais excessos e falta de produção colmatados pelo hidrogénio verde".

"A importação de combustíveis fósseis traz défice à balança comercial portuguesa, pelo que é bom para a economia (e ambiente) substituir estas fontes por outras endógenas", refere ainda a coligação, que promete aos eleitores "grande pujança económica, social e ambiental".