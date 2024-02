Alternativa 21 defende papel moderador do Estado para impedir especulação

A coligação Alternativa 21, candidata às eleições à Assembleia da República, defende que o Estado deve ter um papel moderador, por forma a impedir a especulação. Além disso, pretende que o Estado seja detentor de uma empresa de construção civil e de uma imobiliária para construir habitações a preços comportáveis.

Numa nota enviada à imprensa, MPT e Aliança indicam haver falta de "habitação a custos comportáveis para a maioria dos portugueses", e aponta defeitos a soluções como as cooperativas ou o actual modelo de habitação a custos controlados.

"A Alternativa 21 estima que o lucro sem impostos, para a construção de apartamentos na Região Autónoma da Madeira é de 50 a 100 mil euros por apartamento, pelo que o Estado poderia construir apartamentos com lucro razoável e mais baratos que os dos executados por particulares, regulando assim os preço", indica.

"Obviamente, continuará a ser preciso aumentar as remunerações dos trabalhadores, e para isso a Alternativa 21 mantém as propostas de desoneração das famílias, nomeadamente transportes públicos gratuitos e refeições gratuitas para estudantes, assim como a baixa de impostos, incluindo a devolução de 5% do IVA pago pelos cidadãos desde que peçam as faturas com contribuinte", assume.