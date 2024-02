Alternativa 21 defende que "Estado deveria fiscalizar melhor o mar português"

A Alternativa 21 veio, esta tarde, defender que o Estado "deveria fiscalizar melhor o mar português", nomeadamente o da Região, devido às "acusações que embarcações estrangeiras de pesca violam o nosso mar territorial".

"É preciso investir em embarcações que protejam e que procedam a acções de ajuda e salvamento no nosso mar territorial.Para garantir um futuro sustentável e equitativo", sublinha a Alternativa 21, que salienta ainda que as quotas de pesca são importantes para salvaguardar a reprodução das populações de peixes, preparar as condições para um sector de pescas rentável, repartir as possibilidades de pesca e ainda desempenhar um papel fundamental na preservação do ecossistema marinho.