RIR alerta para "aumento da criminalidade" e “pobreza escondida” na Madeira

O candidato pelo círculo eleitoral de Lisboa e mandatário para as regiões insulares do partido RIR, Bruno Martins, expôs hoje alguns dos problemas que lhe foram transmitido pelo eleitorado, na sequência de contacto directos mantidos com a população, nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta.

“O consumo de substâncias ilícitas na cidade do Funchal, bem como um pouco por toda a ilha e das queixas do aumento da criminalidade”, foi um aspectos evidenciados pelo RIR, ao qua se soma a “pobreza escondida”.

“Um pouco por toda a ilha se verificam estas situações. Para isto não só contribui a desigualdade na atribuição de apoios sociais, como também a emigração descontrolada poderá ser o factor mais acelerador desta problemática”, considera o dirigente do RIR citado em comunicado de imprensa.

Bruno Martins, que se encontra na Região desde o dia 29 de Fevereiro, manifestou também a sua preocupação “com o preço da habitação e o número de jovens com idade entre 30 a 36 anos a viver com os pais por não terem meios de sustentabilidade, nomeadamente emprego ou ordenados que não lhes dão autonomia para terem uma vida independente e criar família”.

O mandatário da candidatura do RIR disse ainda não descurar a questão da mobilidade e continuidade territorial, defendendo como respostas a criação de uma linha de ferry Funchal – Continente e ainda a aplicação da lei do subsídio social de mobilidade “o mais rápido possível”.