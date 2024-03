RIR preocupado com aumento do consumo de substâncias ilícitas na Madeira

O partido RIR (Reagir – Incluir – Reciclar) mostra-se preocupado com o aumento do consumo de substâncias ilícitas entre a população madeirense, nomeadamente os jovens.

Refere o partido, em comunicado, que com “a promulgação da lei da legalização das drogas sintéticas, o governo central, juntamente com a inércia dos deputados que representam a Madeira e Porto Santo, está a contribuir de forma escandalosa para o aumento da toxicodependência”, e, por conseguinte, do tráfico e da destruição das famílias.

Considerando a lei absurda, o RIR questiona “qual o real interesse dos nossos governantes com a despenalização das drogas”? A candidatura levanta dúvidas quanto à preparação das unidades de saúde para acudir aos problemas mentais resultantes do aumento de drogas, mas também se os tribunais e as forças de segurança estarão “preparados para esta nova realidade”.

No entender do RIR, a eleição de um deputado pelo círculo eleitoral da Madeira trará oportunidade de o partido fazer “pressão junto da Assembleia da República para a retirada desta legalização de drogas sintéticas”.